Рональда Хэберли: фотограф, который рассказал правду о военных преступлениях США

Американский фотограф Рональд Хэберли отправился на Вьетнамскую войну в марте 1968 года и стал свидетелем военных преступлений США и массовых убийств в Сонгми, что запечатлел на камеру.

16 марта 1968 года Хэберли отправился вместе с ротой «Чарли! Первого батальона пехотного полка американской армии в район деревенской общины Сонгми. Там фотограф стал свидетелем массового убийства мирных жителей (преимущественно стариков, женщин и детей).

Он сделал серию снимков на два фотоаппарата. Один был черно-белым и принадлежал американским военным, второй — собственным и цветным. После увольнения с военной службы и возвращения в Кливленд, Рональд Хэберли сохранил фото, однако никому их не показывал до ноября 1969 года.

В конце 1969 года массовые убийства мирных жителей американским военными получили огласку и Хэберли решил связаться со своим школьным другом, который работал репортером в газете The Plain Dealer, чтобы рассказать о военных преступлениях армии США.

Газета не просто опубликовала снимки в черно-белом цвете, но и продала права на цветные фото журналу Life, а также немецкому изданию Stern и лондонскому журналу Sunday Times. Сразу после публикации военная комиссия США начала расследования в отношении Хэберли, а не военных, что вызвало большой общественный резонанс.

В докладе комиссии говорилось, что Рональд Хэберли был обязан передать снимки властям и сообщить руководству о военных преступлениях, однако скрыл их и спрятал все свидетельства. Сам фотограф заявил, что он прятал фотографии, потому что боялся, что они будут уничтожены правительством США, как доказательства военных преступлений во Вьетнаме.

На суде Хэберли заявил, что лично видел как американские военные расстреливали собранных в группы мирных жителей, среди которых была как минимум одна женщина с ребенком на руках. При этом, единственным осужденным за военные преступления из показаний Хэберли стал военнослужащий Келли, которого помиловали спустя три года.

Рональд Хэберли возвращался во Вьетнам в качестве туриста в 2000 и 2011 годах, в летом 2012 года посетил деревню Сонгми, где встретился с Чаном Ван Духом, пережившим бойню 1968 года. В настоящее время Хэберли проживает в штате Огайо, недалеко от Кливленда.