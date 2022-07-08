Совет Федерации РФ приравнял к госизмене переход на сторону Украины

Совет Федерации РФ приравнял к государственной измене переход на сторону противника во время военных действий.

В пятницу, 8 июля 2022 года, Совет Федерации России одобрил законопроект касательно уподобления перехода на сторону вражеских сил к государственной измене, наказание за которую составляет до 20 лет лишения свободы.

Данное наказание будет применяться россиянам, которые во время военных действий будут не только принимать непосредственное участие в вооружённом конфликте, но и оказывать материальную помощь противникам.