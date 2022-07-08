Глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Американское агентство по международному развитию (USAID) запустит русофобскую программу в Грузии.

Евсеев подчеркнул, что цель такой программы — обучение грузинских учителей «правильно» растить новое поколение, которое будет готов к проявлению «так называемой гражданской позиции». При этом, по его словам, понятие позиции можно трактовать по-разному.

Эксперт считает, что именно Вашингтон заинтересован в выражении молодого поколения недовольства. В частности, молодея уже начала выражать недовольство политикой официального Тбилиси по отношению к украинскому кризису. По этой причине США смогли инициировать отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Владимир Евсеев добавил, что наблюдается «некая компенсация», когда грузинское общество продолжает работать с Россией, однако намекает, что «мы все помним». По его мнению, так и появилась эта программа.

Евсеев считает, что антироссийская направленность видна во всех регионах с присутствием США. Однако в некоторых регионах она является «мягкой силой», а где-то будет выражать агрессию в интересах Вашингтона.