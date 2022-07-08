ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,7%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 80,7%.

При этом доверительное отношение к российскому правительству выражает только 51,3% респондентов. Несмотря на высокий показатель доверия к президенту страны (80,7%), он все равно показал снижение за последнюю неделю на 0,3 п.п.

Опрос ВЦИОМ проводился среди совершеннолетних жителей России из разных регионов с 27 июня по 3 июля 2022 года. В материалах социологической службы отмечается, что 80,7% — это пик доверия к президенту за неделю опросов, минимальное доверие составляло 77,8%.

Правительство России потеряло доверие на 2 п.п. — в конце опроса только 51,3% россиян дали положительный ответ на этот вопрос. При этом отдельно о доверии к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 62,2% респондентов (здесь также произошел спад на 0,7 п.п.).

Относительно парламентских партий, больше всего доверия россияне испытывают к «Единой России» (40,6%), на втором месте КПРФ (10,8%), на третьем ЛДПР (7,4%). Четвертое и пятое место поделили между собой «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду», доверия к которым выражает около 5% россиян.