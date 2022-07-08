Бундестаг проголосовал против поставки Украине Германией БТР-ов Fuchs

Германия отказалась передавать украинской армии бронетранспортеры Fuchs. Министр обороны ФРГ предостерег Бундестаг от разграбления ресурсов Бундесвера, сообщает агентство dpa.

Требование партий ХДС и ХСС о поставке Украине в короткие сроки 200 бронетранспортеров Fuchs не нашло поддержки большинства в парламенте Германии. В четверг вечером парламент проголосовал против предложения депутатской группы Христианско-демократической партии.

Министр обороны Кристин Ламбрехт предостерегла от "грабежа" Бундесвера перед голосованием.

"Мы поддерживаем Украину всем возможным и ответственным. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии", - сказала она.

Представитель парламентской группы ХДС/ХСС по оборонной политике Флориан Хан заявил ежедневной газете Bild, что "сегодняшним голосованием мы задаем депутатам Европарламента простой вопрос: хотим ли мы помочь Украине в ее борьбе за свободу или нет?"

Хан добавил, что поставка 200 бронетранспортеров существенно изменит ситуацию на фронте на Донбассе.