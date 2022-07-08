Newsmaker: Молдова начала получать вооружение от НАТО

В интервью информационному порталу Newsmaker государственный секретарь Министерства обороны Молдавии Валериу Мижа заявил, что страна начала получать вооружение от НАТО.

Мижа подчеркнул, что на данный момент речь идет о поставках исключительно стрелкового вооружения «для молдавских воинских частей, которые участвуют в миротворческих операциях». При этом в дальнейших планах НАТО — поставки в Молдову артиллерии.

Государственный секретарь молдавского Минобороны добавил, что прорабатывается вопрос также о поставках воздушных боевых машин, в частности — самолетов и вертолетов. Мижа не уточнил, для каких целей НАТО собирается поставлять вооружения в Молдову.

Российские эксперты предостерегают от эскалации напряженности в регионе. Не так давно происходили взрывы в соседней Приднестровской республике, а власти некоторых стран, в том числе Израиля, призвали покинуть ПНР в короткие сроки.

Вооружение НАТО может спровоцировать конфликты, как минимум в приграничных регионах. Однако власти Молдовы утверждают, что вооружение им необходимо исключительно для собственных нужд, при этом отказываются давать комментарии для каких именно.