Newsmaker: Молдова начала получать вооружение от НАТО
В интервью информационному порталу Newsmaker государственный секретарь Министерства обороны Молдавии Валериу Мижа заявил, что страна начала получать вооружение от НАТО.
Мижа подчеркнул, что на данный момент речь идет о поставках исключительно стрелкового вооружения «для молдавских воинских частей, которые участвуют в миротворческих операциях». При этом в дальнейших планах НАТО — поставки в Молдову артиллерии.
Государственный секретарь молдавского Минобороны добавил, что прорабатывается вопрос также о поставках воздушных боевых машин, в частности — самолетов и вертолетов. Мижа не уточнил, для каких целей НАТО собирается поставлять вооружения в Молдову.
Российские эксперты предостерегают от эскалации напряженности в регионе. Не так давно происходили взрывы в соседней Приднестровской республике, а власти некоторых стран, в том числе Израиля, призвали покинуть ПНР в короткие сроки.
Вооружение НАТО может спровоцировать конфликты, как минимум в приграничных регионах. Однако власти Молдовы утверждают, что вооружение им необходимо исключительно для собственных нужд, при этом отказываются давать комментарии для каких именно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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