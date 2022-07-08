В ДНР отменили запрет на исполнение смертных приговоров
В самопровозглашенной Донецкой народной сняли мораторий на исполнение смертных приговоров.
Российское информационное агентство РИА Новости сообщило об изменениях в законодательстве так называемой Донецкой народной республики.
По сообщению телеграм-канала РИА Новости, в ДНР решением народного совета отменен запрет на исполнение смертных приговоров.
"Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров", - говорится в сообщении РИА Новости.
Стоит отметить, что несколькими неделями ранее был вынесен смертный приговор для взятых в плен иностранных наемников ВСУ.
Также добавим, что в плену находятся и американские наемники, но США попросили приравнять их к комбатантам, то есть в этом случае они стали бы военнопленными.
В нынешнем же статусе у них нет таких же прав, как у комбатантов. В данном случае такая просьба США равна прошению об их помиловании.
Опубликовано: Николай Скира
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