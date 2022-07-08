Националисты ВСУ обстреляли женский монастырь в Лисичанске
В ходе боев за Лисичанск украинские снаряды попали по местному женскому монастырю.
Украинские Вооруженные силы ведут упорные бои против российских войск в городе Лисичанск в Луганской народной республике.
В ходе одного из артиллерийских обстрелов украинские снаряды упали на территорию женского монастыря.
"Украинские националисты в ходе боев за Лисичанск в ЛНР обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места", - передает РИА Новости.
Также отметим, что ранее украинские солдаты на Донбассе пожаловались, что их бросают в бой против танков без наличия тяжелого вооружения
Опубликовано: Николай Скира
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