Националисты ВСУ обстреляли женский монастырь в Лисичанске

В ходе боев за Лисичанск украинские снаряды попали по местному женскому монастырю.

Украинские Вооруженные силы ведут упорные бои против российских войск в городе Лисичанск в Луганской народной республике.

В ходе одного из артиллерийских обстрелов украинские снаряды упали на территорию женского монастыря.

"Украинские националисты в ходе боев за Лисичанск в ЛНР обстреляли женский монастырь, передает корреспондент РИА Новости с места", - передает РИА Новости.

Также отметим, что ранее украинские солдаты на Донбассе пожаловались, что их бросают в бой против танков без наличия тяжелого вооружения

Опубликовано: Николай Скира

 

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