Сафронов предложил идею для памятника Шатунову

Известный российский художник Никас Сафронов отозвался на призыв семьи Юрия Шатунова поучаствовать в создании эскиза для монумента народному кумиру. Пока творческая личность предложил лишь идею на этот счёт.

Юрий Шатунов, начиная с подросткового возраста, всегда боролся за место под солнцем. Художник Никас Сафронов уверен, что это необходимо отразить на памятнике.

Художник предложил идею для монумента кумиру поколений. Творческая личность считает, что для памятника легендарному исполнителю хорошо подойдет изображение фигуры покойного в белой рубашке, а руки его должны тянуться к небу и солнцу.

В интервью одному изданию культурный деятель, совместно с которым семейство покойного певца объявило конкурс на лучший эскиз монумента музыканту, рассказал своё видение вопроса.

Юра Шатунов был, с одной стороны, известным, ярким, завоевал любовь и уважение многих людей. А с другой стороны, оказался совершенно незащищенным, многие пытались его обмануть. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью. Шатунов же боролся, доказывал, что имеет право быть под солнцем. Да, на рубеже 1990-2000-х его подзабыли, но потом снова вспомнили, и он вернулся на сцену.

Художник сравнил солиста музыкального коллектива "Ласковый май" с членами команды "The Beatles", которые также судились за права на композиции из общего репертуара.

К сожалению, у Шатунова не было высокооплачиваемых юристов в отличие от британской четвёрки, по этой причине правоту свою ему доказывать пришлось очень долго и сложно.

Он всю жизнь, с подросткового возраста, боролся за свое место под солнцем и в конце концов ушел.

Такие слова сказал Сафронов в завершении обсуждаемой темы.