Солнцев рассказал, почему не попал на похороны к матери
Шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, почему не простился с матерью в день её похорон. Виновником этому стал его сводный брат.
Известный российский шоумен Гоген Солнцев не смог проститься с матерью по той причине, что его брат назвал ему неправильное место и время похорон.
Солнцев утверждает, что до сей поры не с курсе, где находится могила его близкой родственницы.
В одном из последних интервью знаменитость сообщил, что похороны матери организовывал его сводный брат, общение с которым у него не складывается.
Знаменитость поделился подробностями дня, когда хоронили его маму.
Когда мама умерла, я ему позвонил. Он назвал время и место прощания. Мы с родственниками приехали в назначенный час, а оказалось, что ее уже увезли.
Солнцев заметил, что родственники также не смогли попрощаться с женщиной:
Они также стояли в полной растерянности вместе со мной у морга.
Солнцев добавил, что сейчас занимается тем, что пытается выяснить, где похоронена его мать.
Не исключаю, что брат ее кремировал.
Ранее шоумен никогда не скрывал, что отношения у него с матерью очень плохие. Гоген ссорился с родительницей, начиная с юности. Женщина не принимала его образ жизни.
Его бывшая супруга Екатерина Терешкович уверяет, что тот даже ни разу не навестил маму в больнице, не помог с врачами, хотя у него есть связи в сфере здравоохранения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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