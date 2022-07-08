Fitch Ratings: наступление дефолта в Беларуси неизбежно

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о неизбежности наступления экономического дефолта в Беларуси.

Вечером 8 июля входящее в "Большую тройку" экономических аналитиков рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило экономический статус в Беларуси с "CCC" до "С", что трактуется компанией как неизбежность наступления дефолта в белорусском государстве.

Следует отменить, что Министерство финансов Республики Беларусь пока не комментировало заявление аналитиков Fitch Ratings, которое может не соответствовать действительности, будучи потенциально ошибочным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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