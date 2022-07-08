Захарова: Россия подготовила ответный удар для Литвы на блокировку транзита в Калининград
МИД РФ подготовило ответные меры для Литвы в связи с отказом снимать блокировку транзита грузов в Калининградскую область.
8 июля российский дипломат Мария Захарова в своём пресс-релизе сообщила о том, что Министерство иностранных дел РФ закончило разработку санкций направленных против Литвы, так решение проблемы слишком затянулось, по мнению Захаровой.
Мария Захарова отмечает, что запрет на транзит российских грузов в Калининградскую область РФ через территорию Литвы по прежнему не отменён, что приносит огромный ущерб гражданам России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Захарова: Россия подготовила жёсткий ответ на запрет Литвы транзита в Калининград
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров