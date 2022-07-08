Захарова: Россия подготовила ответный удар для Литвы на блокировку транзита в Калининград

МИД РФ подготовило ответные меры для Литвы в связи с отказом снимать блокировку транзита грузов в Калининградскую область.

8 июля российский дипломат Мария Захарова в своём пресс-релизе сообщила о том, что Министерство иностранных дел РФ закончило разработку санкций направленных против Литвы, так решение проблемы слишком затянулось, по мнению Захаровой.

Мария Захарова отмечает, что запрет на транзит российских грузов в Калининградскую область РФ через территорию Литвы по прежнему не отменён, что приносит огромный ущерб гражданам России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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