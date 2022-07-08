МВД Японии: застреливший экс-премьера Синдзо Абэ признал себя виновным
Убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал свою вину в содеянном.
8 июля сорокаоднолетний гражданин Японии Тэцуя Ямагами сообщил, что он убил бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ из самодельного огнестрельного ружья. По словам Ямагами, он был недоволен политикой Абэ и прибыл в город Нара на поезде с целью убийства экс-премьера Японии.
Примечательно, что после убийства Синдзо Абэ этим утром премьер-министр Индии объявил общенациональный однодневный траут, в то время как Бразилия ввела аналогичный траур на три дня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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