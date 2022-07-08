Захарова: Россия подготовила жёсткий ответ на запрет Литвы транзита в Калининград

Мария Захарова сообщила, что Россия утвердила ответные шаги на решение правительства Литвы запретить транзит в Калининградскую область.

Вечером пятницы сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Москве отказываются ждать решение Еврокомиссии в отношении рестрикций Литвы, запретившей транзит товарных грузов в Калининградскую область РФ. По словам Захаровой, Кремль уже завершил подготовку ответных мер на деструктивное поведение Вильнюса, и данные шаги России будут жёсткими.

Примечательно, что ранее Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что Россия намеревается ответить на санкции Литвы в сугубо экономическом ключе, что произойдёт после 10 июля.