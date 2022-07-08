Богомаз: Боевики ВСУ обстреляли пограничный пост и АЗС в Брянской области РФ

Украинские националисты нанесли ракетный удар по АЗС и опорному пункту на границе России и Брянской области.

В пятницу, 8 июля 2022 года, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале, что украинские боевики насели удар по территории Брянской области Российской Федерации.

Богомаз уточняет, что удар был нанесён при помощи беспилотного летательного аппарата по пограничному посту на границе РФ с Украиной, а также по заправочной станции в Брянской области. В результате нападения пострадавших среди мирного населения и объектов инфраструктуры нет.