Пентагон: США поставит Украине четыре РСЗО HIMARS

Минобороны США поставит Украине четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним исходя из запросов ВСУ.

8 июля официальный представитель Министерства обороны США анонсировала новый пакет военной помощи направляемой на Украину для противостояния союзным войскам России и республикам Донбасса.

Уполномоченное лицо Пентагона, пожелавшее остаться анонимным, сообщило о том, что в новый пакет помощи для Украины войду четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также все необходимые боеприпасы к ним.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 