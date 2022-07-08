Пентагон: США поставит Украине четыре РСЗО HIMARS

Вред пива для мужчин: в алкоголе содержится женский гормон

Пиво считается одним из самых распространенных и повсеместно изготавливающихся напитков. Пиво вкусное, но много кто замечал, что если его пить много - можно сильно растолстеть. А для мужчин это еще и опасно. Чем же?

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