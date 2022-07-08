Пентагон: США поставит Украине четыре РСЗО HIMARS
Минобороны США поставит Украине четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним исходя из запросов ВСУ.
8 июля официальный представитель Министерства обороны США анонсировала новый пакет военной помощи направляемой на Украину для противостояния союзным войскам России и республикам Донбасса.
Уполномоченное лицо Пентагона, пожелавшее остаться анонимным, сообщило о том, что в новый пакет помощи для Украины войду четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также все необходимые боеприпасы к ним.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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