Волочкова рискует стать инвалидом: виноваты пуанты
Российский Травматолог-ортопед Дмтрий Саутин предупредил Волочкову о риске инвалидности из-за пуантов.
Известная в России балерина Анастасия Волочкова на протяжении долгого времени занималась балетом. Танцы принесли ей популярность, а искусство для неё - дело всей жизни.
К сожалению, получение травм - это напасть не только спортсменов, но и балерин, других танцовщиц. Профессиональным заболеванием артисток балета является деформация стопы.
Травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин сделал прогнозы по поводу возникновения инвалидности у известной балерины.
Стопы при занятиях балетным искусством страдают в первую очередь. Мы часто в своей практике сталкиваемся с подобными ситуациями и в довольно молодом возрасте наши пациенты обращаются за помощью в связи с хронической травмой, связанной со специфической опорой на стопу, с возможными переломами с перегрузочным и переломами, в том числе. Ситуация, которая сейчас обсуждается в отношении Анастасии Юрьевны довольна схожа с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день в нашей практике.
Врач уверяет, что своевременное обращение к специалисту поможет исправить деформацию с помощью операции.
В случае Волочковой врач отметил, что с учетом развития высокого уровня хирургии, перспектива деформации стопы критических масштабов очень мала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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