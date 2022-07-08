Сергей Лавров ушел со встречи руководителей МИД G20

Во время встречи министров иностранных дел G20 в Индонезии прозвучали призывы прекратить войну и зерновую блокаду на Украине. В ответ Сергей Лавров покинул встречу и осудил Запад за «бешеную критику».

Форум на Бали стал первой встречей представителя российского руководства с наиболее яростными противниками и критиками войны на Украине.

Когда Сергей Лавров появился на встрече, в его адрес прозвучали крики: «Когда вы остановите войну?». После первой сессии российский министр заявил, что ее участники сразу отклонились от темы.

Лавров рассказал, что министры называли россиян» оккупантами» и «агрессорами». На следующем заседании он зачитал свое заявление и ушел, не оставшись на дальнейшие дебаты.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал такое поведение «не очень уважительным».

Один из западных чиновников, присутствовавших на встрече, рассказал, что звучали очень резкие замечания по поводу вторжения России на Украину. Сообщается также, что у Лаврова состоялся разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но его содержание неизвестно.

Позднее Лавров сказал журналистам, что Россия готова вести переговоры с Украиной и Турцией по поводу зерна. Но пока нет ясности по срокам таких переговоров.

На встрече виртуально выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который обвинил Россию в «голодных играх» из-за блокады украинского порта на Черном море.