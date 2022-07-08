Минобороны США: Пентагон предоставит Украине ЗРК NASAMS

Минобороны Соединённых Штатов заявило о своём намерении поставить Украине ЗРК NASAMS для наступления на позиции ДНР и ЛНР.

8 июля ряд зарубежных СМИ, со ссылкой на достоверный источник из Пентагона, который пожелал сохранить анонимность, сообщают, что Министерство обороны США планируют организовать поставку ЗРК NASAMS на Украину.

Представитель Пентагона также заявляет, что норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS будет предоставлен в распоряжение ВСУ для наступательных действий на территорию ДНР и ЛНР.