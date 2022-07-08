Губернатор Брянской области сообщил, что ВСУ атаковали российских пограничников
Вооруженные силы Украины нанесли удар по пограничному посту РФ в Брянской области.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому пограничному пункту в Брянской области страны.
Как рассказал губернатор Брянской области Александр богомаз, всего за 7 июля ВСУ дважды ударили по российским объектам.
Помимо пограничного пункта обстрелу подверглась автозаправка в регионе. Возле нее находились жилые дома, но никто не пострадал.
"В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки заходили украинские беспилотники", - рассказал Богомаз.
Опубликовано: Николай Скира
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