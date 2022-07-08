ВСУ обстреляли российский погранпункт и АЗС в Брянской области

Украинские войска за 7 июля дважды нанесли удары по территории Брянской области России.

Дважды за сегодняшний день, 7 июля, Вооруженные силы сбросили взрывчатку на российские объекты на территории Брянской области.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, атаке со стороны украинских военных подверглись автомобильная заправка и пограничный пункт.

Глава области отметил, что атака проводилась с помощью дронов, которые переносили бомбы. И АЗС и погранпункт были атакованы с дронов.

Также известно, что при атаках никто из военнослужащих или мирных людей нет.

"В воздушное пространство Брянской области дважды за сутки заходили украинские беспилотники, заявил губернатор региона. Днём были обстреляны погранпост АЗС в приграничных посёлках. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

Отметим, что это уже далеко не первая атака украинских Вооруженных сил на российскую территорию с момента начала спецоперации.