Ермак: Литва передала Украине военный беспилотник Bayraktar
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что арсенал ВСУ пополнился ещё одним БПЛА Bayraktar.
8 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Литва передала ВСУ беспилотный летательный аппарат Bayraktar, который был произведён турецкой компанией Baykar Makina.
Ермак в пресс-релизе помимо прочего высказал благодарность в своём аккаунте Twitter представителям правительства Литвы, а также производителю БПЛА Bayraktar за оказанную помощь украинским боевикам ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ
Президент Бразилии заявил, что санкции Запада против России провалились
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Умер звезда "Твин Пикс" американский актер Ленни фон Долен
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров