Ермак: Литва передала Украине военный беспилотник Bayraktar

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что арсенал ВСУ пополнился ещё одним БПЛА Bayraktar.

8 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Литва передала ВСУ беспилотный летательный аппарат Bayraktar, который был произведён турецкой компанией Baykar Makina.

Ермак в пресс-релизе помимо прочего высказал благодарность в своём аккаунте Twitter представителям правительства Литвы, а также производителю БПЛА Bayraktar за оказанную помощь украинским боевикам ВСУ.