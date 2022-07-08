Ермак: Литва передала Украине военный беспилотник Bayraktar

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что арсенал ВСУ пополнился ещё одним БПЛА Bayraktar.

8 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Литва передала ВСУ беспилотный летательный аппарат Bayraktar, который был произведён турецкой компанией Baykar Makina.

Ермак в пресс-релизе помимо прочего высказал благодарность в своём аккаунте Twitter представителям правительства Литвы, а также производителю БПЛА Bayraktar за оказанную помощь украинским боевикам ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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