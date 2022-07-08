Минобороны РФ: Руководство ГУР Украины - это наркозависимые и судимые люди
Минобороны России заявило о том, что руководство украинской разведки - это судимые наркоманы.
Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев выразил свое мнение о руководстве украинской разведки.
По словам Мизинцева, большинство сотрудников Главного управления разведки Украины являются людьми с наркотической зависимостью.
Более того, отметил Мизинцев, они еще являются и в прошлом осужденными по различным статьям.
"Большинство сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины наркозависимы и имеют судимости", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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