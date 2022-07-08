Минобороны России заявило о том, что руководство украинской разведки - это судимые наркоманы.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев выразил свое мнение о руководстве украинской разведки.

По словам Мизинцева, большинство сотрудников Главного управления разведки Украины являются людьми с наркотической зависимостью.

Более того, отметил Мизинцев, они еще являются и в прошлом осужденными по различным статьям.

"Большинство сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины наркозависимы и имеют судимости", - заявил он.