Минобороны РФ заявило, что руководство украинской разведки это наркоманы с судимостями

Российское Минобороны назвало руководство ГУР Украины - это судимые наркоманы.

Большинство сотрудников ГУР Украины - это граждане, которые в прошлом были судимы, а сейчас еще и являются зависимыми от наркотиков.

Такое заявление сделал Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

"Большинство сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины наркозависимы и имеют судимости", - передают "Известия" слова Мизинцева.

Также он заявил о том, что руководство Украины попросту глумится над собственными гражданами.

Опубликовано: Николай Скира

 

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