Российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины готовятся проводить карательные рейды.

Министерство обороны Российской Федерации предупредило жителей города Николаев о грядущей угрозе со стороны Украины.

По словам руководителя Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева, ВСУ готовятся к проведению карательных рейдов в Николаев.

Их целью якобы должно стать выявление жителей, которые поддерживают российскую специальную военную операцию.

"Украина хочет провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийских граждан", - рассказал он.

Также он обвинил ВСУ в том, что они готовят позиции для артиллерии в школах.