Минобороны РФ предупредило о подготовке ВСУ карательного рейда в Николаеве
Российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины готовятся проводить карательные рейды.
Министерство обороны Российской Федерации предупредило жителей города Николаев о грядущей угрозе со стороны Украины.
По словам руководителя Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева, ВСУ готовятся к проведению карательных рейдов в Николаев.
Их целью якобы должно стать выявление жителей, которые поддерживают российскую специальную военную операцию.
"Украина хочет провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийских граждан", - рассказал он.
Также он обвинил ВСУ в том, что они готовят позиции для артиллерии в школах.
Опубликовано: Николай Скира
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