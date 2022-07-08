Пентагон: США перебросят на Украину ЗРК NASAMS через несколько месяцев
Пресс-служба Пентагона уведомляет о намерениях Минобороны США поставить Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
9 июля пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что в течение нескольких месяцев Киев получит от Вашингтона американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Вместе с тем в Пентагоне отказались конкретизировать сроки поставок данных ЗРК на Украину.
Пресс-секретариат Минобороны США подчёркивает, что Джо Байден решает вопрос с поставками NASAMS так быстро, как только может, ввиду чего в американском оборонном ведомстве не видят сложностей с переброской данных ракетных систем в Киев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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