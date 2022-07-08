Пентагон: США перебросят на Украину ЗРК NASAMS через несколько месяцев

Пресс-служба Пентагона уведомляет о намерениях Минобороны США поставить Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

9 июля пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что в течение нескольких месяцев Киев получит от Вашингтона американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Вместе с тем в Пентагоне отказались конкретизировать сроки поставок данных ЗРК на Украину.

Пресс-секретариат Минобороны США подчёркивает, что Джо Байден решает вопрос с поставками NASAMS так быстро, как только может, ввиду чего в американском оборонном ведомстве не видят сложностей с переброской данных ракетных систем в Киев.