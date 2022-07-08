Российское оборонное ведомство сообщило о том, что ВСУ готовятся к карательной операции.

Националисты Вооруженных сил Украины готовятся к проведению карательного рейда в город Николаев.

Они намереваются наказать граждан, которые положительно относятся к Российской Федерации, передает Министерство обороны России.

"Украина хочет провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийских граждан", - говорится в заявлении Мизинцева.

Также он заявил о том, что бойцы ВСУ обустроили артиллерийские позиции на территории школ сразу в нескольких городах Украины.