Минобороны РФ: агенты СБУ и полк ВСУ «Цунами» прибыли в Николаев с карательными рейдами

Представитель Минобороны России Михаил Мизинцев сообщил о приезде украинских карателей в Николаев.

Официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщает, что около пятиста солдат из украинского нацбатальна "Азов" совместно со спецагентами Службы безопасности Украины приехали в Николаев, где планируют провести карательные рейды по указанию западных политиков.

По данным Мизинцева, карательная операция агентов СБУ и солдат "Цунами" будет направлена против пророссийски настроенных граждан, осуждающих Киевский режим.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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