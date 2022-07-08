Минобороны РФ: агенты СБУ и полк ВСУ «Цунами» прибыли в Николаев с карательными рейдами

Представитель Минобороны России Михаил Мизинцев сообщил о приезде украинских карателей в Николаев.

Официальный представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев сообщает, что около пятиста солдат из украинского нацбатальна "Азов" совместно со спецагентами Службы безопасности Украины приехали в Николаев, где планируют провести карательные рейды по указанию западных политиков.

По данным Мизинцева, карательная операция агентов СБУ и солдат "Цунами" будет направлена против пророссийски настроенных граждан, осуждающих Киевский режим.