New York Times: Россия создала 18 фильтрационных лагерей для граждан Украины
Издание New York Times обвинило Россию в создании специализированных лагерей для фильтрации радикально настроенных украинцев.
Заместитель миссии Соединённых Штатов при ОБСЕ Кортни Остриан сообщает, что правительство России при поддержке Минобороны РФ создало 18 фильтрационных лагерей для граждан Украины, целью которых является выявить настроение местных граждан после начала спецоперации.
По данным Остриан, те, кто проходят проверку в фильтрационных лагерях потом якобы насильно депортируются в Россию. Представитель ОБСЕ уверена, что российские власти начали разрабатывать концепцию фильтрационных лагерей задолго до начала боевых действий на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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