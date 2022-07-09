Белый дом: Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помочи на $400 млн

В Белом доме сообщили о приказе Джо Байдена направить Украине новый пакет военной помощи.

9 июля пресс-служба американского Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить 400 миллионов долларов на новый пакет военной помощи для Украины.

По данным пресс-секретариата Белого дома, приказ Байдена подразумевает отправку Киеву  не только стрелкового оружия, но и ракетных систем средней и большой дальности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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