Белый дом: Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помочи на $400 млн
В Белом доме сообщили о приказе Джо Байдена направить Украине новый пакет военной помощи.
9 июля пресс-служба американского Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить 400 миллионов долларов на новый пакет военной помощи для Украины.
По данным пресс-секретариата Белого дома, приказ Байдена подразумевает отправку Киеву не только стрелкового оружия, но и ракетных систем средней и большой дальности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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