Захарова заявила, что РФ уже подготовила жесткие меры против Литвы и ЕС, если не возобновится транзит в Калининград

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие меры против Литвы и Евросоюза, если ситуация с транзитом в Калининград не разрешится в ближайшее время.

"Мы не будем ждать вечно", - добавила она.

Это комментарий к введенному в прошлом месяце запрету на железнодорожный транзит стали и изделий из железа через Литву.

Во второй половине июня был запрещен железнодорожный транзит стали и изделий из нее между Калининградской областью и остальной частью России через Литву.

Власти Вильнюса ввели эти ограничения в рамках санкций Евросоюза, введенных против России. Москва обвинила Литву в приостановке транзита и объявила об ответных мерах.

"Литва последовательно проводила, стремится и будет добиваться введения санкций в отношении России и будет последовательно вводить их, консультируясь с Еврокомиссией, если возникнут вопросы о порядке и форме их реализации", - заявил в июне Кестутис Будрис, советник президента Литвы .

Захарова, в свою очередь, отметила, что РФ продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой. По ее словам, "проблема должна быть решена в ближайшее время".

"Надеемся, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - заявила представитель российского министерства.

Захарова добавила, что российские предприниматели "уже несут убытки из-за незаконных ограничений, введенных литовцами в одностороннем порядке".

"Мы не будем ждать вечно. Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, Россия примет жесткие меры против Литвы и Евросоюза, подготовка к которым уже завершена. Решение проблемы занимает слишком много времени", - считает пресс-секретарь МИД РФ.