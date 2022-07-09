Bild: Польша является лидером по поставкам оружия в Украину

Польша является лидером по поставкам вооружений в Украину - показывает отчет кильского Института мировой экономики (IfW), опубликованный в немецкой газете Bild.

Согласно документу, Польша поставила 100% обещанного вооружения, а "Германия сильно отстает".

По данным немецкой газет темпы поставок вооружения Украине странами Запада замедляются.

Эксперты из Киля в отчете Ukraine Support Tracker указывают, что с 8 июня по 1 июля поставки оружия в Украину уменьшились по сравнению с предыдущими месяцами. Всего Запад пообещал помощи на сумму 80,7 млрд евро.

В отчете анализируется степень, в которой заявления западных стран были реализованы на самом деле. Это показывает, что Польша является лидером по объявлению поставок, а также их последующей реализации, потому что обеспечила 100% поставок обещаного оружия на сумму 1,8 млрд евро.

Есть и другие страны , которые, как и Польша, поставили Украине 100%обещанного оружия, но стоимость поставок гораздо меньше. Это касается Латвии (стоимостью 220 млн евро), Франции (160 млн евро), Италии (150 млн евро), Бельгии (80 млн евро), Люксембурга (50 млн евро), Финляндии (30 млн евро), Словении (30 млн евро , Австрия (3,3 млн евро), Болгария (3,5 млн евро).

Великобритания уже отправила в Украину 90,7% обещанного, а Канада 82,5%. обещанное вооружение. Администрация президента США Джо Байдена пока предоставила 38,4% обещанных вооружений на 2,33 млрд евро из 6,3 млрд евро.

Эстония уже отгрузила большую часть заявленных поставок обещанного оружия (98% от обещанных 250 млн евро), Норвегия 96% (из 450 млн), Чехия 88,9% (из 260 млн), Нидерланды 84,9% (из 80 миллионов), Литва 82,6% (из 50 млн), Словакия 72,6% (из 160 млн), Испания 67,8% (из 40 миллионов), Швеция 67,1% (из 80 миллионов), Дания 64,8% (из 170 млн), Швеция 67,1% (из 80 миллионов), Австралия 58,4% (от 190 млн).

Как подчеркивает Bild, на этом фоне "Германия сильно отстает".

"Мы обещали оружия на 675 млн евро, а пока предоставили только 39,9% из них на 269 млн евро", — добавляет газета.

По данным IfW, за Германией следуют Новая Зеландия (31% от заявленных вооружений на сумму 3,6 млн) и Греция (5,8% от 250 млн). Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия ничего не предоставили.