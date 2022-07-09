Во время испытаний в США взорвалась баллистическая ракета-носитель ядерного оружия нового типа
В апреле Пентагон объявил миру название своего нового ядерного оружия — LGM-35A Sentinel. Теперь появилась информация, что ракета-носитель взорвалась во время испытания, сообщает CNN.
Американские военные уже некоторое время работают над ядерным оружием нового поколения , которое будет не только имеет гораздо большую скорость, но и более эффективно обходит системы ПВО противника. Контракт с Northrop Grumman на создание системы оценивается в 13,3 миллиарда долларов.
Новая система ядерного стратегического сдерживания станет преемником баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. В настоящее время на вооружении США находится около 450 таких ракет. Новые Sentinels поступят на вооружение в 2027 году. В настоящее время проводится масштабное тестирование системы. Однако, они идут не так, как задумал Пентагон.
Министерство обороны США сообщает, что взорвалась ракета Minotaur II+ . Это произошло примерно через 10 секунд после взлета с космической базы Ванденберг в Калифорнии. Эта ракета включает в себя части снятой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman, а также верхний сегмент нынешней Minuteman III.
"Sentinel — это межконтинентальная баллистическая ракета следующего поколения, в которой мы нуждаемся. Ядерное сдерживание имеет решающее значение для нашей оборонительной позиции и сейчас важнее, чем когда-либо", — сказал генерал Энтони Коттон, командующий ВВС США.
Интересно, что во время испытаний ракета Minotaur II+ была оснащена модулем Mark 21A , т.е. сегментом, предназначенным для размещения боевой части ядерного оружия. В Минобороны США добавили, что в результате взрыва никто не пострадал.
В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, почему произошел сбой. Ценные данные должны быть использованы для устранения возможных системных сбоев и ускорения работ по созданию ядерного оружия нового поколения.
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Опубликовано: Николай Скира
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