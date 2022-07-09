В сентябре может состояться встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска

Глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа Франциск, возможно, посетит Украину в августе, сообщает Vatican News.

Он также пояснил, что подготовка к возможной поездке Франциска в Украину начнется после его визита в Канаду, где он будет находиться с 24 по 30 июля.

Как отметил Галлахер, Папа убежден, что если он сможет посетить Украину, его визит может иметь положительные результаты. Он также напомнил, что Францицк хотел бы поехать в Москву для переговоров с российскими властями.

Архиепископ Галлахер подчеркнул, что не исключает, что визит произойдет в августе, оговорившись при этом, что он также зависит от того, как Папа перенесет тяготы поездки в Канаду.

На вопрос о контактах с Россией он ответил, что они носят институциональный характер через нунция в Москве и российского посла при Святом Престоле.

В качестве возможного места встречи Папы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом архиепископ Галлахер указал Казахстан, куда они должны были бы отправиться в сентябре.