В сентябре может состояться встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска
Глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа Франциск, возможно, посетит Украину в августе, сообщает Vatican News.
Он также пояснил, что подготовка к возможной поездке Франциска в Украину начнется после его визита в Канаду, где он будет находиться с 24 по 30 июля.
Как отметил Галлахер, Папа убежден, что если он сможет посетить Украину, его визит может иметь положительные результаты. Он также напомнил, что Францицк хотел бы поехать в Москву для переговоров с российскими властями.
Архиепископ Галлахер подчеркнул, что не исключает, что визит произойдет в августе, оговорившись при этом, что он также зависит от того, как Папа перенесет тяготы поездки в Канаду.
На вопрос о контактах с Россией он ответил, что они носят институциональный характер через нунция в Москве и российского посла при Святом Престоле.
В качестве возможного места встречи Папы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом архиепископ Галлахер указал Казахстан, куда они должны были бы отправиться в сентябре.
Опубликовано: Николай Скира
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