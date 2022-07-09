Звезда сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико умер в возрасте 79 лет
В США умер актёр Тони Сирико, запомнившийся зрителям по телесериалу "Клан Сопрано".
Менеджер Тони Сирико сообщает, что этим утром актёр умер в штате Флорида, город Форт-Лодердейл, где мужчина находился в доме престарелых с прогрессирующей деменцией. Сирико скончался на восьмидесятом году жизни.
Наибольшую популярность Тони Сирико снискал в роли Поли Галтиери, который был одним из ведущих персонажей культового сериала "Клан Сопрано". Также Сирико снимался у режиссёра Вуди Аллена и озвучивал собаку Винни в юмористическом мультсериале "Гриффины".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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