ПВО России отражает ракетные удары ВСУ по Херсону со стороны Николаева

Украинские войска обстреляли Херсон ракетами, которые были перехвачены российскими системами ПВО.

Утром 9 июля украинские войска начали интенсивный ракетный обстрел Херсона и Херсонской области, применив ударные установки из позиций вооружённых сил Украины, размещённых в городе Николаев.

По данным ряда российских СМИ, системы противовоздушной обороны армии РФ успешно отражают ракетные удары ВСУ по Херсону прямо в эти минуты.