ПВО России отражает ракетные удары ВСУ по Херсону со стороны Николаева
Украинские войска обстреляли Херсон ракетами, которые были перехвачены российскими системами ПВО.
Утром 9 июля украинские войска начали интенсивный ракетный обстрел Херсона и Херсонской области, применив ударные установки из позиций вооружённых сил Украины, размещённых в городе Николаев.
По данным ряда российских СМИ, системы противовоздушной обороны армии РФ успешно отражают ракетные удары ВСУ по Херсону прямо в эти минуты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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