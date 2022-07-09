ПВО России отражает ракетные удары ВСУ по Херсону со стороны Николаева

Украинские войска обстреляли Херсон ракетами, которые были перехвачены российскими системами ПВО.

Утром 9 июля украинские войска начали интенсивный ракетный обстрел Херсона и Херсонской области, применив ударные установки из позиций вооружённых сил Украины, размещённых в городе Николаев.

По данным ряда российских СМИ, системы противовоздушной обороны армии РФ успешно отражают ракетные удары ВСУ по Херсону прямо в эти минуты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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