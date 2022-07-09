Церемония прощания с Синдзо Абэ состоится в Токио 11 июля, а похороны на день позже

Японцы смогут проститься со своим бывшим премьер-министром Синдзо Абэ 11 июля в Токио.

Информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что официальная процедура прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ пройдёт в Токио 11 июля, в уже 12 числа бывший японский премьер-министр будет похоронен в соответствии со свеми обычаями.

К текущему моменту известно, что траурная процессия доставила тело Синдзо Абэ к его родному дому в Токио, где журналисты прождали данного события всю ночь.