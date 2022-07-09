Пентагон: армия России сильно отстала от графика наступления на Донбасс

Пресс-служба Пентагона утверждает, что российские войска отстают от намеченного графика по освобождению Донбасса.

Днём субботы на официальном сайте американского Пентагона появился новый пресс-релиз, в котором оборонное ведомство США заявило, что армия России сильно отстаёт от сроков и целей по наступлению на Донбасс с целью освобождения Донецкой и Луганской народных республики от присутствия солдат ВСУ.

По мнению аналитиков Пентагона, российские войска добиваются успеха на Донбассе, однако медленного, крайне ограниченного и затратного в плане технических и человеческих ресурсов .

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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