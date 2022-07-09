Блинкен: изоляцию России на встрече G20 доказывает досрочный отъезд Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия оказалась в изоляции на минувшем саммите организации G20.

9 июля государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Западу удалось изолировать Россию на встрече G20, поскольку глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит "Большой двадцатки" досрочно, не оставшись на обед.

Также Блинкен напомнил, что он саботировал совместную фотосессию G20, отказавшись делать фотографию с Сергеем Лавровым, чему последовали и другие участники форума.