Financial Times: США обеспечат Украину оружием на годы вперёд
Издание Financial Times сообщило о намерениях Минобороны США перебрасывать Украине запасы вооружений на месяцы и годы вперёд.
Днём субботы международная газета Financial Times взяла интервью у высокопоставленного сотрудника американского Пентагона, который на условиях анонимности заявил о непреклонной позиции Соединённых Штатов в отношении поставок вооружений Украине. По словам американского спецслужбиста, США не будут уменьшать интенсивность переброски оружия в Киев.
Сотрудник Пентагона сообщил, что правительству России следует привыкнуть к мысли о том, что США намерены обеспечить Украины высококлассным оружием и боеприпасами к нему на месяцы и даже годы вперёд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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