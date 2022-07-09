Financial Times: США обеспечат Украину оружием на годы вперёд

Издание Financial Times сообщило о намерениях Минобороны США перебрасывать Украине запасы вооружений на месяцы и годы вперёд.

Днём субботы международная газета Financial Times взяла интервью у высокопоставленного сотрудника американского Пентагона, который на условиях анонимности заявил о непреклонной позиции Соединённых Штатов в отношении поставок вооружений Украине. По словам американского спецслужбиста, США не будут уменьшать интенсивность переброски оружия в Киев.

Сотрудник Пентагона сообщил, что правительству России следует привыкнуть к мысли о том, что США намерены обеспечить Украины высококлассным оружием и боеприпасами к нему на месяцы и даже годы вперёд.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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