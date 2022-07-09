Пушилин: логистика ДНР с Крымом будет построена на Азовском море

Дмитрий Пушилин рассказал о выстраивании логистических путей между ДНР и Крымом.

Сегодня, 9 июля, глава Донецкой Народной республики встретился с председателем правительства Крыма Сергеем Аксёновым, заявив ему, что он считает своим личным приоритетом выстраивание логистики между ДНР и Крымским полуостровом.

Также Пушилин сообщил, что по имеющимся в его распоряжении данным, логистические пути между Крымом и ДНР будут построены на внутреннем российском водоёме, которым является Азовское море.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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