Минобороны РФ: в Украине уничтожены американские гаубицы М777, обстреливавшие ДНР

Минобороны России сообщило о ликвидации ангара с гаубицами M777 на территории Украины.

Днём 9 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что ВКС РФ нанесли прицельный удар высокоточным оружием по складу с вооружениями ВСУ недалеко от украинского населённого пункта Часов Яр.

По данным Министерства обороны РФ, посредством серии ракетных ударов возле Часова Яра были уничтожены американские гаубицы M777 155-го калибра, которыми украинские военнослужащие обстреливали жилые кварталы Донецка и других населённых пунктов признанных республик Донбасса.