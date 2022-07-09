Минобороны РФ: в Украине уничтожены американские гаубицы М777, обстреливавшие ДНР
Минобороны России сообщило о ликвидации ангара с гаубицами M777 на территории Украины.
Днём 9 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что ВКС РФ нанесли прицельный удар высокоточным оружием по складу с вооружениями ВСУ недалеко от украинского населённого пункта Часов Яр.
По данным Министерства обороны РФ, посредством серии ракетных ударов возле Часова Яра были уничтожены американские гаубицы M777 155-го калибра, которыми украинские военнослужащие обстреливали жилые кварталы Донецка и других населённых пунктов признанных республик Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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