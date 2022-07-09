ВКС РФ уничтожили пункт дислокации нацбатальона ВСУ «Торнадо», убив 40 наёмников
Российские ВКС поразили пункт временного размещения украинского национального батальона "Торнадо".
Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что воздушно-космические силы армии России нанесли ракетный удар по временному пункту дислокации украинских военных из нацбатальона "Торнадо", в результате чего было ликвидировано не менее сорока солдат вооружённых сил Украины.
Также за минувшие сутки ВКС России поразили ангар ВСУ с гаубицами M777, которые были привезены на Украину из Вашингтона для обстрела территорий Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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