Российские ВКС поразили пункт временного размещения украинского национального батальона "Торнадо".

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что воздушно-космические силы армии России нанесли ракетный удар по временному пункту дислокации украинских военных из нацбатальона "Торнадо", в результате чего было ликвидировано не менее сорока солдат вооружённых сил Украины.

Также за минувшие сутки ВКС России поразили ангар ВСУ с гаубицами M777, которые были привезены на Украину из Вашингтона для обстрела территорий Донбасса.