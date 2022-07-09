Авиация армии РФ уничтожила 30% состава 72 бригады ВСУ возле Соледара

Российская боевая авиация смогла ликвидировать порядка трети украинской 72-ой бригады на соледарском направлении фронта.

Утром субботы Министерство обороны РФ провело очередной регулярный брифинг, в ходе которого сообщила, что российские воздушно-космические силы нанесли прицельный удар по позициям 72-ой бригады вооружённых сил Украины возле города Соледар, уничтожив до тридцати процентов личного состава данного формирования ВСУ.

Также сообщается, что за прошедший день российские войска из числа боевой авиации уничтожили два пункта размещения иностранных наёмников ВСУ под Харьковом.