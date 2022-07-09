Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 75 националистов ВСУ под Николаевом
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации боевиков и вооружения егерской бригады ВСУ.
В субботу, 9 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации российскими военными 75 националистов ВСУ в Николаевской области.
Конашенков уточняет, что в результате боевых действий около посёлка Березнеговатое были уничтожены не только боевики из батальона егерской бригады ВСУ, но и 30 единиц военной техники использумой противниками для обстрела населённых пунктов ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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