Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 75 националистов ВСУ под Николаевом

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации боевиков и вооружения егерской бригады ВСУ.

В субботу, 9 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил об успешной ликвидации российскими военными 75 националистов ВСУ в Николаевской области.

Конашенков уточняет, что в результате боевых действий около посёлка Березнеговатое были уничтожены не только боевики из батальона егерской бригады ВСУ, но и 30 единиц военной техники использумой противниками для обстрела населённых пунктов ДНР и ЛНР.