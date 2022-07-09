Минобороны России: ВС РФ уничтожили два пункта иностранных наёмников под Харьковом

Российские войска смогли ликвидировать две базы иностранных наёмников под Харьковом. Прибывшие из других стран солдаты хотели воевать за ВСУ.

Очередной брифинг Минобороны России раскрыл информацию об успешной спецоперации вооружённых сил РФ по уничтожению баз иностранных наёмников вблизи украинского города Харьков. Сообщается, что уничтожить пункты дислокации прибывших из-за границы солдат смогли самолёты и артиллерия ВС России.

По данным Министерства обороны РФ, за минувший день российские силы спецоперации совместно с союзными войсками республик Донбасса ликвидировали 22 украинские военные базы.