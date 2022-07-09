Депутаты Шри-Ланки попросили президента Раджапаксу уйти в отставку на фоне протестов

Депутаты из Шри-Ланки обратились к президенту страны Готабайю Раджапаксе с требованием немедленно уйти в отставку.

Днём 9 июля группа депутатов Шри-Ланки официально обратилась к местному президенту Готабайю Раджапаксе с требованием покинуть государственный пост, незамедлительно уйдя в отставку из-за радикализации протестов, стартовавших в стране из-за рекордной инфляции ввиду оттока туристов в качестве последствий коронавирусных локдаунов.

К этому часу протестующие осадили здание резиденции президента Шри-Ланки Готабайю Раджапакси, прорвавшись внутрь. Некоторые из взявших штурмом резиденцию главы государства купаются в бассейне, расположенном на территории правительственного здания.