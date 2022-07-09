Минобороны РФ: ВСУ заменяют дезертиров на заключённых

Представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что ВСУ пополняют ряды своих боевиков заключёнными из колоний Харькова.

9 июля российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил о том, что ряды боевиков Вооружённых сил Ураины значительно опустели из-за увеличившегося числа погибших и дезертиров.

Согласно заявлению Конашенкова, ВСУ приняли решение восполнять потери в рядах своей армии освобождая заключённых из харьковским тюрем для участия в боевых действиях против РФ.