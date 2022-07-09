ВСУ выпустили две ракеты из американских РСЗО HIMARS по Ирмино в ЛНР

Украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в Луганской области, применив американские ракетные установки HIMARS.

9 июля пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщила, что украинские военные обстреляли деревню Ирмино, распложенную на территории Луганской Народной республики. Для этого солдаты ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, переданную Киеву Минобороны США.

Известно, что украинские войска нанесли удары по Ирмино из HIMARS, расположив ракетные комплексы в населённом пункте Артёмовск недалеко от Бахмута.