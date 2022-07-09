Президент Шри-Ланки Раджапакса пытается сбежать из страны на самолёте из-за протестов

Президент Шри-Ланки Готабайа Раджапакса предпринял попытку покинуть страну на самолёте из-за массовых беспорядков.

В пятницу днём президент Шри-Ланки Готабайа Раджапакса в сопровождении военно-полицейского кортежа прибыл в местный аэропорт с целью предпринять экстренную попытки улететь из страны на фоне резко обострившихся протестов, в ходе которых радикалы пытаются насильственно сменить существующий государственный строй.

По данным газеты AFP, митингующие уже ворвались в здание резиденции президента Шри-Ланки, захватив всю его территорию и оттеснив полицию.